Новое видео CABAL



"Plague Bringer", новое видео группы CABAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Magno Interitus’.



"If I Hang, Let Me Swing"

"Insidious"

"Magno Interitus"

"Existence Ensnared"

"Insatiable"

"Blod af Mit"

"Exit Wound"

"Violent Ends"

"Like Vultures"

"Exsanguination"

"Plague Bringer"







