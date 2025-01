Новое видео CABAL

сегодня



"Unveiled" (ft. Matthi of Nasty), новое видео группы CABAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Everything Rots, выходящего 11 апреля на Nuclear Blast:



"Become Nothing"

"Redemption Denied"

"Everything Rots"

"No Peace" (ft. Jamie of Viscera)

"Hell Hounds"

"Still Cursed" (ft. Aaron of Ten56)

"Unveiled" (ft. Matthi of Nasty)

"Forever Marked"

"End Times"

"Snake Tongues"

"Stuck" (ft. Joel of Aviana)

"Beneath Blackend Skies" (ft. Alan of Distant)







