Новая песня HOUSTON

"Heartbreaker", новая песня группы HOUSTON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "IV", выход которого состоялся восьмого октября.
Трек-лист:
"She Is The Night"
" You're Still The Woman"
"Hero"
"A Lifetime In A Moment"
"Heartbreaker"
"Storyteller"
"Heart Of A Warrior"
"Until The Morning Comes"
"I Will Not Give In To Despair"
"Such Is Love"
"Into Thin Air"
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