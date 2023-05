11 май 2023



Видео с текстом от HOUSTON



HOUSTON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Live Forever", которая включена в выходящий 14 июля альбом Relaunch III:



"Live Forever"

"Slipping Away" (Marc Jordan)

"Power Over Me" (Atlantic)

"Heart Of Stone" (Blackjack)

"She Don't Come Around" (David Pack)

"Do You Believe"

"She's Out With A Gun" (Van Zant)

"Modern Day Delilah" (Van Stephenson)

"Sound Of A Breaking Heart" (Prophet)

"Outrageous" (Franke & the Knockouts)

"Running Back" (Urgent)

"Live Forever" (Remix)

"Do You Believe" (Remix)







+0 -0



просмотров: 131