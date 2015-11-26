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Houston

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Новая песня HOUSTON



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"Storyteller", новая песня группы HOUSTON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома IV, выход которого запланирован на восьмого октября.

Трек-лист:

"She Is The Night"
" You're Still The Woman"
"Hero"
"A Lifetime In A Moment"
"Heartbreaker"
"Storyteller"
"Heart Of A Warrior"
"Until The Morning Comes"
"I Will Not Give In To Despair"
"Such Is Love"
"Into Thin Air"

HOUSTON Streaming New Single "Storyteller"



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