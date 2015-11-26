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MICHAEL ROMEO выпустит альбом зимой



MICHAEL ROMEO четвёртого февраля выпустит новую работу, получившую название "War Of The Worlds, Part II". Семплы доступны ниже, а записана она была в следующем составе:



Michael Romeo - Guitars, Keys/Orchestra, Cello, Saz



Dino Jelusick - Vocals



John "JD" DeServio - Bass



John Macaluso - Drums







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