Демонстрационное видео от MICHAEL ROMEO



MICHAEL ROMEO опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "Divide & Conquer". Этот трек взят из нового альбома "War Of The Worlds, Part 2", выходящего 25 марта на InsideOut Music.



Трек-лист:



"Introduction - Part II"

"Divide & Conquer"

"Destroyer"

"Metamorphosis"

"Mothership"

"Just Before the Dawn"

"Hybrids"

"Hunted"

"Maschinenmensch"

"Parasite"







