17 фев 2022



Новое видео MICHAEL ROMEO



“Metamorphosis”, новое видео MICHAEL ROMEO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "War Of The Worlds, Part II", выход которого намечен на 25 марта.



Трек-лист:



"Introduction - Part II"

"Divide & Conquer"

"Destroyer"

"Metamorphosis"

"Mothership"

"Just Before the Dawn"

"Hybrids"

"Hunted"

"Maschinenmensch"

"Parasite"







