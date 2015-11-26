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Myrkur

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20 окт 2021 : 		 Демо от MYRKUR

20 дек 2020 : 		 Новая песня MYRKUR

25 июн 2020 : 		 Кавер-версия BJÖRK от MYRKUR и ANNA VON HAUSSWOLFF

25 мар 2020 : 		 Новый альбом MYRKUR доступен для прослушивания

4 мар 2020 : 		 Новая песня MYRKUR

13 фев 2020 : 		 Новое видео MYRKUR

15 янв 2020 : 		 Новое видео MYRKUR

15 ноя 2018 : 		 Новое видео MYRKUR

24 авг 2017 : 		 Народная песня от MYRKUR

28 июл 2017 : 		 Новое видео MYRKUR

29 июн 2017 : 		 Новая песня MYRKUR

16 июн 2017 : 		 Новый альбом MYRKUR выйдет осенью

9 июн 2017 : 		 Новая песня MYRKUR

23 фев 2017 : 		 MYRKUR в студии

7 фев 2017 : 		 Концертное видео MYRKUR

10 авг 2016 : 		 Концертный трек MYRKUR

22 июн 2016 : 		 Концертный релиз MYRKUR выйдет в августе

2 дек 2015 : 		 MYRKUR на BBC

18 авг 2015 : 		 Новый альбом MYRKUR доступен для прослушивания

12 авг 2015 : 		 Новая песня MYRKUR

11 авг 2015 : 		 Новая песня MYRKUR

22 июл 2015 : 		 Новая песня MYRKUR

30 июн 2015 : 		 Новое видео MYRKUR

3 июн 2015 : 		 Новая песня MYRKUR

12 дек 2014 : 		 Музыканты MAYHEM, ULVER, DODHEIMSGARD на дебюте MYRKUR

2 дек 2014 : 		 Новое демо MYRKUR
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|||| 20 окт 2021

Демо от MYRKUR



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MYRKUR опубликовала демо новой композиции "Rivers Blessed".

«Сюрприз! Я в настоящий момент занята сочинением нового материала и хотела кое чем поделиться с вами!

Она написана о моем опыте материнства, пути, который отнюдь не был легким, но он навсегда изменил мою жизнь и мое мировоззрение. Я хотела, чтобы в песне ощущалась зима, поэтому единственным инструментом стала арфа, так как ее звук напоминает мне падающие снежинки. Припев основан на старом датском стихотворении под названием "Нет ничего на свете тише снега", в нем говорится о тихом, чистом и нежном новом мире, который вы встречаете после снегопада, что ощущается как природное волшебство.

"На арфе играет невероятно талантливая Lindsay Schoolcraft, а в хоре поют потрясающие Maja Shining и Marie-Louise Zervides»




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