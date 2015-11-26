20 окт 2021



Демо от MYRKUR



MYRKUR опубликовала демо новой композиции "Rivers Blessed".



«Сюрприз! Я в настоящий момент занята сочинением нового материала и хотела кое чем поделиться с вами!



Она написана о моем опыте материнства, пути, который отнюдь не был легким, но он навсегда изменил мою жизнь и мое мировоззрение. Я хотела, чтобы в песне ощущалась зима, поэтому единственным инструментом стала арфа, так как ее звук напоминает мне падающие снежинки. Припев основан на старом датском стихотворении под названием "Нет ничего на свете тише снега", в нем говорится о тихом, чистом и нежном новом мире, который вы встречаете после снегопада, что ощущается как природное волшебство.



"На арфе играет невероятно талантливая Lindsay Schoolcraft, а в хоре поют потрясающие Maja Shining и Marie-Louise Zervides» http://www.myrkurmusic.com/

<a href="https://myrkur.bandcamp.com/album/rivers-blessed-demo">Rivers Blessed (Demo) by Myrkur</a></div>





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