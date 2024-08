27 авг 2024



Профессиональное видео полного выступления MYRKUR



Профессиональное видео полного выступления MYRKUR, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"Bålfærd"

"Like Humans"

"Mothlike"

"Spine"

"Valkyriernes Sang"

"Dybt i Skoven"

"The Serpent"

"Blazing Sky"

"Devil in the Detail"

"Leaves of Yggdrasil"

"Odins Sang"

"Ulvinde"







