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Шотландская народная от MYRKUR



The Twa Corbies, шотландская народная от MYRKUR, доступна для прослушивания ниже.



«В настоящее время я пишу новую музыку, а также делаю аранжировки старых народных песен, в основном из Скандинавии и Шотландии. Вот демо-версия песни The Twa Corbies (существует множество версий этой традиционной песни, в том числе датская «Ravnene»).



Я очень люблю эту песню и хочу поделиться с вами своей демо-версией». http://www.myrkurmusic.com/







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