The Twa Corbies, шотландская народная от MYRKUR, доступна для прослушивания ниже.
«В настоящее время я пишу новую музыку, а также делаю аранжировки старых народных песен, в основном из Скандинавии и Шотландии. Вот демо-версия песни The Twa Corbies (существует множество версий этой традиционной песни, в том числе датская «Ravnene»).
Я очень люблю эту песню и хочу поделиться с вами своей демо-версией».
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