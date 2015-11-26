Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 60
*Новое видео ARCH ENEMY 46
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
*DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевро... 30
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 29
[= ||| все новости группы



*

Sarcasm

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом SARCASM выйдет зимой



*
zoom
*
* *
SARCASM выпустят новую работу, получившую название Stellar Stream Obscured, 28 января на Hammerheart Records. Продюсерами выступали участники коллектива, а за мастеринг отвечал Christian Wallgren.

Трек-лист:

Chapter I: Terra Ingloria
01. Through The Crystal Portal (3:12)
02. We Only Saw The Shadows Of Life (4:25)
03. Ancient Visitors (8:18)
04. The Spinning Tomb (3:39)

Chapter II: Terra Vis
05. Obsidian Eyes (4:55)
06. The Powers Of Suffering That Be (5:39)
07. Apocalyptic Serenity (5:40)
08. Let Us Descend (5:08)



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


23 окт 2021, 15:20		Название у группы немного смешное - сарказм... ну и ну

Black Lotus


23 окт 2021, 15:29		Лучше бы подошло саркома

Санчез


23 окт 2021, 15:30		Black Lotus, согласен, звучит гораздо лучше

hansi_hrb


23 окт 2021, 16:53		лучше бы мазаразм, к музыке подходит


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 504

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом