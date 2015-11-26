сегодня



Новый альбом SARCASM выйдет зимой



SARCASM выпустят новую работу, получившую название Stellar Stream Obscured, 28 января на Hammerheart Records. Продюсерами выступали участники коллектива, а за мастеринг отвечал Christian Wallgren.



Трек-лист:



Chapter I: Terra Ingloria

01. Through The Crystal Portal (3:12)

02. We Only Saw The Shadows Of Life (4:25)

03. Ancient Visitors (8:18)

04. The Spinning Tomb (3:39)



Chapter II: Terra Vis

05. Obsidian Eyes (4:55)

06. The Powers Of Suffering That Be (5:39)

07. Apocalyptic Serenity (5:40)

08. Let Us Descend (5:08) http://www.sarcasmsweden.se/





+0 -0



( 4 ) просмотров: 504

