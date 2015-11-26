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Новый альбом SARCASM выйдет зимой
SARCASM выпустят новую работу, получившую название Stellar Stream Obscured, 28 января на Hammerheart Records. Продюсерами выступали участники коллектива, а за мастеринг отвечал Christian Wallgren.
Трек-лист:
Chapter I: Terra Ingloria
01. Through The Crystal Portal (3:12)
02. We Only Saw The Shadows Of Life (4:25)
03. Ancient Visitors (8:18)
04. The Spinning Tomb (3:39)
Chapter II: Terra Vis
05. Obsidian Eyes (4:55)
06. The Powers Of Suffering That Be (5:39)
07. Apocalyptic Serenity (5:40)
08. Let Us Descend (5:08)
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