сегодня



Новая песня SARCASM



SARCASM выпустят новую работу, получившую название "Stellar Stream Obscured", 28 января на Hammerheart Records. Продюсерами выступали участники коллектива, а за мастеринг отвечал Christian Wallgren.



Трек-лист:



Chapter I: Terra Ingloria

01. Through The Crystal Portal (3:12)

02. We Only Saw The Shadows Of Life (4:25)

03. Ancient Visitors (8:18)

04. The Spinning Tomb (3:39)



Chapter II: Terra Vis

05. Obsidian Eyes (4:55)

06. The Powers Of Suffering That Be (5:39)

07. Apocalyptic Serenity (5:40)

08. Let Us Descend (5:08)



Композиция "Apocalyptic Serenity" доступна для прослушивания ниже.







+0 -1



просмотров: 158