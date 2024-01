сегодня



Новый альбом SARCASM выйдет весной



SARCASM выпустят новую работу, получившую название Mourninghoul, в апреле этого года на Hammerheart Records:



01. As Northern Gates Open

02. Lifelike Sleep

03. Withered Memories Of Souls We Mourn

04. Dying Embers Of Solitude

05. A Lucid Dream In The Paradigm Stream

06. Awareness In The Dark

07. No Solace From Above

08. Absence Of Reality http://www.sarcasmsweden.se/





