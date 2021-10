20 окт 2021



Новое видео J.B.O.



"Metal Was My First Love", новое видео J.B.O., доступно для просмотра ниже. В оригинале этот трек в 1976 исполнял John Miles. Композиция будет включена в новую студийную работу Planet Pink, выходящую 18 марта на AFM Records.



Трек-лист:



01. Planet Pink

02. Rockmusik Hat Mich Versaut

03. Metal Was My First Love

04. Immer Noch Am Leben

05. Einhorn

06. Expeditionen Ins Geistreich

07. Klassiker!

08. Nicht Doof

09.Mi-Ma-Metal

10. Glaub Mir Lieber Nicht

11. Wir Kommen Alle In Die Hölle

12. Volks-Prog https://www.jbo.de/











