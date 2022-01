сегодня



Видео с текстом от J.B.O.



AFM Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку J.B.O. "Nicht Doof", который будет включён в новую студийную работу "Planet Pink", выходящую 18 марта на AFM Records.



Трек-лист:



01. Planet Pink

02. Rockmusik Hat Mich Versaut

03. Metal Was My First Love

04. Immer Noch Am Leben

05. Einhorn

06. Expeditionen Ins Geistreich

07. Klassiker!

08. Nicht Doof

09. Mi-Ma-Metal

10. Glaub Mir Lieber Nicht

11. Wir Kommen Alle In Die Hölle

12. Volks-Prog







просмотров: 194