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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
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J.B.O.

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|||| сегодня

Новое видео J.B.O.



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Einhorn, новое видео J.B.O., доступно для просмотра ниже. Композиция будет включена в новую студийную работу Planet Pink, выпущенную 18 марта на AFM Records.

Трек-лист:

01. Planet Pink
02. Rockmusik Hat Mich Versaut
03. Metal Was My First Love
04. Immer Noch Am Leben
05. Einhorn
06. Expeditionen Ins Geistreich
07. Klassiker!
08. Nicht Doof
09. Mi-Ma-Metal
10. Glaub Mir Lieber Nicht
11. Wir Kommen Alle In Die Hölle
12. Volks-Prog




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