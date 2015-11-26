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Breed Of Aggression

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Новая песня BREED OF AGGRESSION



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"Unmasked", новая песня группы BREED OF AGGRESSION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома This Is My War, выход которого запланирован на пятое ноября:

"Dance With The Devil"
"Unmasked"
"This Is My War"
"I Am The Enemy"
"Cicada"
"Driver Of The Nail"
"We Are The Strong"
"Aftershock"

BREED OF AGGRESSION Announce Debut Album, This Is My War;



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