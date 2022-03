23 мар 2022



Видео с текстом от BREED OF AGGRESSION



"I Am The Enemy", официальное видео с текстом от группы BREED OF AGGRESSION, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "This Is My War", выход которого состоялся пятого ноября.



Трек-лист:



"Dance With The Devil"

"Unmasked"

"This Is My War"

"I Am The Enemy"

"Cicada"

"Driver Of The Nail"

"We Are The Strong"

"Aftershock"







