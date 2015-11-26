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Breed Of Aggression

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|||| 1 ноя 2021

Новое видео BREED OF AGGRESSION



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"Unmasked", новое видео группы BREED OF AGGRESSION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "This Is My War", выход которого запланирован на пятое ноября.

Трек-лист:

"Dance With The Devil"
"Unmasked"
"This Is My War"
"I Am The Enemy"
"Cicada"
"Driver Of The Nail"
"We Are The Strong"
"Aftershock"

Exclusive: BREED OF AGGRESSION Premiere вЂњUnmaskedвЂќ Video



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