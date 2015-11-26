|
|
|
все новости группы
|
1 ноя 2021
Новое видео BREED OF AGGRESSION
"Unmasked", новое видео группы BREED OF AGGRESSION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "This Is My War", выход которого запланирован на пятое ноября.
Трек-лист:
"Dance With The Devil"
"Unmasked"
"This Is My War"
"I Am The Enemy"
"Cicada"
"Driver Of The Nail"
"We Are The Strong"
"Aftershock"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).