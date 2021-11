1 ноя 2021



Новое видео BREED OF AGGRESSION



"Unmasked", новое видео группы BREED OF AGGRESSION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "This Is My War", выход которого запланирован на пятое ноября.



Трек-лист:



"Dance With The Devil"

"Unmasked"

"This Is My War"

"I Am The Enemy"

"Cicada"

"Driver Of The Nail"

"We Are The Strong"

"Aftershock"







+0 -0



просмотров: 344