Новое видео THE UNITY

"Close To Crazy", новое видео группы THE UNITY при участии Sascha Grammel, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Devil You Know - Live, выходящего 12 ноября на Steamhammer/SPV.







