Новый альбом THE UNITY выйдет летом



THE UNITY выпустят новую работу, получившую название The Hellish Joyride, 25 августа на SPV/Steamhammer. Премьера первого сингла намечена на 14 июля, второго на 18 августа.



Трек-лист:



"One World"

"Masterpiece"

"The Hellish Joyride"

"Only The Good Die Young"

"Saints And Sinners"

"Something Good"

"Always Two Ways To Play"

"Awakening"

"Golden Sun"

"Stay The Fool"

"Never Surrender"

"You‘re Not Forced To Stay"







