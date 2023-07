сегодня



Новое видео THE UNITY



"Always Two Ways To Play", новое видео группы THE UNITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Hellish Joyride", выходящего 25 августа на SPV/Steamhammer.



Трек-лист:



"One World"

"Masterpiece"

"The Hellish Joyride"

"Only The Good Die Young"

"Saints And Sinners"

"Something Good"

"Always Two Ways To Play"

"Awakening"

"Golden Sun"

"Stay The Fool"

"Never Surrender"

"You‘re Not Forced To Stay"







