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все новости группы
Sarke
Норвегия
Black Metal
Thrash Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/sarkeofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/sarkeofficial
22 окт 2021
:
Новая песня SARKE
1 окт 2021
:
Новое видео SARKE
14 май 2020
:
Новый альбом SARKE выйдет в 2021 году
23 сен 2017
:
Видео с текстом от SARKE
2 сен 2017
:
Видео с текстом от SARKE
9 янв 2017
:
ABBATH, SARKE, KVELERTAK номинированы на Spellemann
1 мар 2016
:
Новое видео SARKE
9 фев 2016
:
Видео с текстом от SARKE
15 янв 2016
:
Новый альбом SARKE выйдет в марте
23 май 2015
:
SARKE в норвежском фильме
21 сен 2013
:
Новый альбом SARKE доступен для прослушивания
29 авг 2013
:
Новая песня SARKE
15 июл 2013
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Новый альбом SARKE выйдет в сентябре
7 май 2011
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Видео с релиз-вечеринки SARKE
22 фев 2011
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Детали нового альбома SARKE
20 янв 2011
:
SARKE: работа над альбомом завершена
30 мар 2009
:
SARKE: Доступна электронная открытка
22 окт 2021
Новая песня
SARKE
Grim Awakening, новая песня группы SARKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Allsighr", релиз которого намечен на пятое ноября.
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resurgamresponses
22 окт 2021, 22:33
вокал так "похорошел", не то что ворунах
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).