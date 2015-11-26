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Sarke

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22 окт 2021 : 		 Новая песня SARKE

1 окт 2021 : 		 Новое видео SARKE

14 май 2020 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в 2021 году

23 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SARKE

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SARKE

9 янв 2017 : 		 ABBATH, SARKE, KVELERTAK номинированы на Spellemann

1 мар 2016 : 		 Новое видео SARKE

9 фев 2016 : 		 Видео с текстом от SARKE

15 янв 2016 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в марте

23 май 2015 : 		 SARKE в норвежском фильме

21 сен 2013 : 		 Новый альбом SARKE доступен для прослушивания

29 авг 2013 : 		 Новая песня SARKE

15 июл 2013 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в сентябре

7 май 2011 : 		 Видео с релиз-вечеринки SARKE

22 фев 2011 : 		 Детали нового альбома SARKE

20 янв 2011 : 		 SARKE: работа над альбомом завершена

30 мар 2009 : 		 SARKE: Доступна электронная открытка
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|||| 22 окт 2021

Новая песня SARKE



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Grim Awakening, новая песня группы SARKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Allsighr", релиз которого намечен на пятое ноября.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


22 окт 2021, 22:33		вокал так "похорошел", не то что ворунах


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