22 окт 2021



Новая песня SARKE



Grim Awakening, новая песня группы SARKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Allsighr", релиз которого намечен на пятое ноября.

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