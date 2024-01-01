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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
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Sarke

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6 июн 2024 : 		 Новая песня SARKE

4 май 2024 : 		 Новая песня SARKE

22 окт 2021 : 		 Новая песня SARKE

1 окт 2021 : 		 Новое видео SARKE

14 май 2020 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в 2021 году

23 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SARKE

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SARKE

9 янв 2017 : 		 ABBATH, SARKE, KVELERTAK номинированы на Spellemann

1 мар 2016 : 		 Новое видео SARKE

9 фев 2016 : 		 Видео с текстом от SARKE

15 янв 2016 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в марте

23 май 2015 : 		 SARKE в норвежском фильме

21 сен 2013 : 		 Новый альбом SARKE доступен для прослушивания

29 авг 2013 : 		 Новая песня SARKE

15 июл 2013 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в сентябре

7 май 2011 : 		 Видео с релиз-вечеринки SARKE

22 фев 2011 : 		 Детали нового альбома SARKE

20 янв 2011 : 		 SARKE: работа над альбомом завершена

30 мар 2009 : 		 SARKE: Доступна электронная открытка
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|||| сегодня

Новая песня SARKE



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IN TOTAL ALLEGIANCE, новая песня группы SARKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Endo Feight", выход которого намечен на 21 июня.




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