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Sarke

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22 фев 2025 : 		 SARKE всё

21 июн 2024 : 		 Новый альбом SARKE доступен для прослушивания

6 июн 2024 : 		 Новая песня SARKE

4 май 2024 : 		 Новая песня SARKE

22 окт 2021 : 		 Новая песня SARKE

1 окт 2021 : 		 Новое видео SARKE

14 май 2020 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в 2021 году

23 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SARKE

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от SARKE

9 янв 2017 : 		 ABBATH, SARKE, KVELERTAK номинированы на Spellemann

1 мар 2016 : 		 Новое видео SARKE

9 фев 2016 : 		 Видео с текстом от SARKE

15 янв 2016 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в марте

23 май 2015 : 		 SARKE в норвежском фильме

21 сен 2013 : 		 Новый альбом SARKE доступен для прослушивания

29 авг 2013 : 		 Новая песня SARKE

15 июл 2013 : 		 Новый альбом SARKE выйдет в сентябре

7 май 2011 : 		 Видео с релиз-вечеринки SARKE

22 фев 2011 : 		 Детали нового альбома SARKE

20 янв 2011 : 		 SARKE: работа над альбомом завершена

30 мар 2009 : 		 SARKE: Доступна электронная открытка
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SARKE всё



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Группа SARKE опубликовала следующее сообщение:

«После восьми альбомов и потрясающего пути Sarke подошли к концу. Для нас было большой честью создавать музыку, выступать вживую и быть частью того, что объединило столь многих из вас. С самого начала то, что начиналось как сольный проект, быстро превратилось в полноценную группу, что позволило мне сотрудничать с музыкантами, которых я глубоко уважаю».

«Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в этом путешествии: нашим преданным поклонникам, СМИ, нашим звукозаписывающим лейблам, нашему менеджеру Хокону Граву из Photograve Management, нашему продюсеру Ларсу Эрику Вестби из H-10 Productions, а также каждому музыканту, который был частью Sarke на протяжении многих лет. Изменения в составе никогда не были просто изменениями — это были возможности поработать с артистами, на которых я равнялся, и это был невероятный опыт.

Наш дебютный альбом Vorunah всегда будет занимать особое место в наших сердцах, ведь он стал началом чего-то уникального. В то же время мы гордимся тем, что закончили все на высокой ноте с альбомом Endo Feight, который действительно кажется достойным завершением нашей истории. И, конечно же, возможность путешествовать и выступать перед вами вживую была для нас незабываемой привилегией.

Спасибо вам за участие в этом странствии. Ваша поддержка значит все. Sarke может закончиться, но музыка и воспоминания будут жить.

Всего наилучшего, Sarke».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 фев 2025
g
gravitgroove
С точки зрения слушателя не видел вообще ценности этому проекту, потому что в плане стилистики это почти тот же самый Khold, который все-таки отличался от Tulus.

просмотров: 167

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