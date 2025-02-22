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SARKE всё



Группа SARKE опубликовала следующее сообщение:



«После восьми альбомов и потрясающего пути Sarke подошли к концу. Для нас было большой честью создавать музыку, выступать вживую и быть частью того, что объединило столь многих из вас. С самого начала то, что начиналось как сольный проект, быстро превратилось в полноценную группу, что позволило мне сотрудничать с музыкантами, которых я глубоко уважаю».



«Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в этом путешествии: нашим преданным поклонникам, СМИ, нашим звукозаписывающим лейблам, нашему менеджеру Хокону Граву из Photograve Management, нашему продюсеру Ларсу Эрику Вестби из H-10 Productions, а также каждому музыканту, который был частью Sarke на протяжении многих лет. Изменения в составе никогда не были просто изменениями — это были возможности поработать с артистами, на которых я равнялся, и это был невероятный опыт.



Наш дебютный альбом Vorunah всегда будет занимать особое место в наших сердцах, ведь он стал началом чего-то уникального. В то же время мы гордимся тем, что закончили все на высокой ноте с альбомом Endo Feight, который действительно кажется достойным завершением нашей истории. И, конечно же, возможность путешествовать и выступать перед вами вживую была для нас незабываемой привилегией.



Спасибо вам за участие в этом странствии. Ваша поддержка значит все. Sarke может закончиться, но музыка и воспоминания будут жить.



Всего наилучшего, Sarke».





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