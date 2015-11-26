Бывшие участники GHOST в PRIEST

"Thieves", новое видео группы PRIEST, в состав которой входит вокалист Mercury, известный ранее как басист Water из GHOST, клавишник Salt, известный ранее как Air из GHOST и клавишник Sulfur, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего летом следующего года и спродюсированная Simon'ом Söderberg'ом (гитаристом GHOST и продюсером "Opus Eponymous").
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father
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