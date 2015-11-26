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|||| 26 окт 2021

Бывшие участники GHOST в PRIEST



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"Thieves", новое видео группы PRIEST, в состав которой входит вокалист Mercury, известный ранее как басист Water из GHOST, клавишник Salt, известный ранее как Air из GHOST и клавишник Sulfur, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего летом следующего года и спродюсированная Simon'ом Söderberg'ом (гитаристом GHOST и продюсером "Opus Eponymous").

PRIEST, Featuring Former Members Of GHOST, Signs Deal With CLEOPATRA RECORDS





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

for example


27 окт 2021, 00:23		В KK's Priest

father


27 окт 2021, 00:59		Они же все там были Nameless Ghouls, какие ещё Water и Air?


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