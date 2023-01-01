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Кавер-версия DEPECHE MODE от PRIEST



Группа PRIEST, в состав которой входят вокалист Mercury, известный ранее как басист Water из GHOST; клавишник Salt, известный ранее как Air из GHOST; и клавишник Sulfur, представила собственное прочтение хита DEPECHE MODE "Personal Jesus".







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