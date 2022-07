15 июл 2022



Новое видео PRIEST



"Nightcrawler", новое видео группы PRIEST, в состав которой входит вокалист Mercury, известный ранее как басист Water из GHOST, клавишник Salt, известный ранее как Air из GHOST и клавишник Sulfur, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Body Machine".



Трек-лист:



01. A Signal In The Noise

02. Ghost Writer

03. Hell Awaits

04. Phantom Pain

05. Blacklisted

06. Perfect Body Machine

07. Techno Girl

08. Crystalline Lace

09. Nightcrawler

10. Keep On Burning







