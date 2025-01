Новое видео AIRFORCE

сегодня



"Westworld", новое видео группы AIRFORCE, в состав которой входит бывший барабанщик IRON MAIDEN Doug Sampson, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Acts of Madness", релиз которого намечен на 21 февраля:



"Among The Shadows"

"Life Turns To Dust"

"The Fury"

"Cursed Moon"

"Sniper"

"Lost Forever"

"Westworld"

"Heroes"

"Obliterated"

"Hacksaw Ridge"

"Strange World" (Iron Maiden cover)







