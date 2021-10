все новости группы







26 окт 2021 : SHADY GLIMPSE на Wormholedeath



SHADY GLIMPSE на Wormholedeath



SHADY GLIMPSE заключили соглашение с лейблом Wormholedeath, на котором 17 декабря состоится перевыпуск альбома Supreme Gift:



"The New World"

"DIOVig-C"

"S.S.D -System Shakedown-"

"Solar & Green"

"Killing After Midnight"

"Shocking!"

"Silver & Gold"

"Route 56"

"Liar's Desire"

"Stairway To Stupid"

"One Night Magician"

"H8! I'm D1"

"G.G Blues"







