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Shady Glimpse

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|||| 15 ноя 2021

Новое видео SHADY GLIMPSE



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"Shocking!", новое видео группы SHADY GLIMPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Supreme Gift", выходящего 17 декабря на Wormholedeath.

Трек-лист:

"The New World"
"DIOVig-C"
"S.S.D -System Shakedown-"
"Solar & Green"
"Killing After Midnight"
"Shocking!"
"Silver & Gold"
"Route 56"
"Liar's Desire"
"Stairway To Stupid"
"One Night Magician"
"H8! I'm D1"
"G.G Blues"

Japan's SHADY GLIMPSE Issue



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