15 ноя 2021



Новое видео SHADY GLIMPSE



"Shocking!", новое видео группы SHADY GLIMPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Supreme Gift", выходящего 17 декабря на Wormholedeath.



Трек-лист:



"The New World"

"DIOVig-C"

"S.S.D -System Shakedown-"

"Solar & Green"

"Killing After Midnight"

"Shocking!"

"Silver & Gold"

"Route 56"

"Liar's Desire"

"Stairway To Stupid"

"One Night Magician"

"H8! I'm D1"

"G.G Blues"







