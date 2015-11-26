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15 ноя 2021
Новое видео SHADY GLIMPSE
"Shocking!", новое видео группы SHADY GLIMPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Supreme Gift", выходящего 17 декабря на Wormholedeath.
Трек-лист:
"The New World"
"DIOVig-C"
"S.S.D -System Shakedown-"
"Solar & Green"
"Killing After Midnight"
"Shocking!"
"Silver & Gold"
"Route 56"
"Liar's Desire"
"Stairway To Stupid"
"One Night Magician"
"H8! I'm D1"
"G.G Blues"
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