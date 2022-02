сегодня



Видео с текстом от SHADY GLIMPSE



SHADY GLIMPSE опубликовали официальное видео с текстом к "S.S.D -System Shakedown-", которая взята из выпущенного в конце прошлого года альбома Supreme Gift”.



Трек-лист:



01. The New World

02. DIOVig-C

03. S.S.D -System Shakedown-

04. Solar & Green

05. Killing After Midnight

06. SHOCKING!

07. Silver & Gold

08. route 56

09. Liar’s desire

10. Stairway to Stupid

11. ONE NIGHT MAGICIAN

12. H8! I’m D1

13. G.G blues







