Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 116
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 61
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 54
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 46
[= ||| все новости группы



*

Mark Lanegan

*
| - |

|||| сегодня

MARK LANEGAN выпускает мемуары



*
zoom
*
* *
MARK LANEGAN 14 декабря выпустит мемуары "Devil In A Coma", в рамках которых детально расскажет о своей битве с COVID-19. Синопсис гласит:

«Одним ослепительно ярким утром в Ирландии в марте 2021 года Mark Lanegan проснулся и прошел на кухню, чтобы налить себе чашку кофе. Полностью оглохнув во время болезни, которая медленно пожирала его больное тело, он обнаружил, что лежит с треснувшими ребрами и не может дышать. Его тело, отягощенное гигантской дозой COVID-19, быстро доставили в больницу Керри с небольшой надеждой на спасение.

Впадая и выходя из комы, разум и тело Lanegan'а колебались между жизнью и смертью, он не мог ходить и функционировать в течение нескольких месяцев. По мере того, как его положение становилось все более невыносимым в течение самой мрачной весны, его преследовали кошмары, видения и сожаления о жизни, прожитой на грани хаоса и беспорядка. Его побудили задуматься о своем положении и о том, как на шестом десятке лет его вечная борьба со смертью привела к банальной последней встрече с болезнью, которая унесла жизни миллионов людей, в то время как он, очевидно, обманывал смерть на протяжении всего своего существования».

MARK LANEGAN's 'Terrifying' Account Of COVID-19 Fight Detailed In 'Devil In A Coma' Memoir



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

jesus666


7 ноя 2021, 01:20		Терпеть не могу этого,самый отталкивающий персонаж из алтьтернативы 90-х


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 186

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом