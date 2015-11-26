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MARK LANEGAN выпускает мемуары



MARK LANEGAN 14 декабря выпустит мемуары "Devil In A Coma", в рамках которых детально расскажет о своей битве с COVID-19. Синопсис гласит:



«Одним ослепительно ярким утром в Ирландии в марте 2021 года Mark Lanegan проснулся и прошел на кухню, чтобы налить себе чашку кофе. Полностью оглохнув во время болезни, которая медленно пожирала его больное тело, он обнаружил, что лежит с треснувшими ребрами и не может дышать. Его тело, отягощенное гигантской дозой COVID-19, быстро доставили в больницу Керри с небольшой надеждой на спасение.



Впадая и выходя из комы, разум и тело Lanegan'а колебались между жизнью и смертью, он не мог ходить и функционировать в течение нескольких месяцев. По мере того, как его положение становилось все более невыносимым в течение самой мрачной весны, его преследовали кошмары, видения и сожаления о жизни, прожитой на грани хаоса и беспорядка. Его побудили задуматься о своем положении и о том, как на шестом десятке лет его вечная борьба со смертью привела к банальной последней встрече с болезнью, которая унесла жизни миллионов людей, в то время как он, очевидно, обманывал смерть на протяжении всего своего существования».







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