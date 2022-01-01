Умер Марк Ланеган

Марк Ланеган, бывший вокалист SCREAMING TREES и участник QUEENS OF THE STONE AGE, скончался в возрасте 57 лет.
«Наш горячо любимый друг Марк Ланеган скончался сегодня утром в своем доме в Килларни, Ирландия. Любимому певцу, автору песен, композитору и музыканту было 57 лет, у него осталась жена Шелли. Никакой другой информации на данный момент нет. Семья просит всех уважать их частную жизнь в это тяжелое время».
Nord61
GrimDeadReaper
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