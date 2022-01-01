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Mark Lanegan

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Умер Марк Ланеган



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Марк Ланеган, бывший вокалист SCREAMING TREES и участник QUEENS OF THE STONE AGE, скончался в возрасте 57 лет.

«Наш горячо любимый друг Марк Ланеган скончался сегодня утром в своем доме в Килларни, Ирландия. Любимому певцу, автору песен, композитору и музыканту было 57 лет, у него осталась жена Шелли. Никакой другой информации на данный момент нет. Семья просит всех уважать их частную жизнь в это тяжелое время».

MARK LANEGAN, SCREAMING TREES Frontman And QUEENS OF THE STONE AGE Member, Dead At 57





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КомментарииСкрыть/показать 2 )
23 фев 2022, 02:04
Надо же, только сегодня переслушивал кое-что из его сольников... R.I.P.
23 фев 2022, 02:07
Бесконечно скорблю. Талантище.


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