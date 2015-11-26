6 ноя 2021



CABIN BOY JUMPED SHIP подписались на AFM



AFM Records подписали контракт с британской Electronic Metal группой CABIN BOY JUMPED SHIP на выпуск будущего альбома музыкантов.



CABIN BOY JUMPED SHIP из города Leicestershire, Великобритания появились на сцене в 2013 году и за это время успели объездить весь мир (включая Россию), в том числе, выступая совместно с такими монстрами альтернативного рока и металкора как The Devil Wears Prada, Eskimo Callboy, Deez Nuts и другими. Выпустив два EP, в 2019 году музыканты записали полноформатный альбом "The Heartless" с гостевым участием Fronz (Atilla) и James Harrsion (Oceans Ate Alaska), который получил миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.



По словам Nils Wasko, лейбл-менеджера AFM Records: "Новый альбом группы станет их лучшей работой. Нам уже удалось послушать этот материал, и он великолепен. Мы наблюдаем за этими ребятами уже некоторое время и уверены, что у них есть все необходимое, чтобы сделать следующий большой шаг в музыкальном бизнесе с такой сильной работой как эта".

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