Новое видео CABIN BOY JUMPED SHIP

CABIN BOY JUMPED SHIP готовятся выпустить свой второй альбом "Sentiments" 27 мая 2022 года на AFM Records, новый видеоклип на трек "Survivor" доступен для просмотра ниже.



CABIN BOY JUMPED SHIP из города Leicestershire, Великобритания, появились на сцене в 2013 году и за это время успели объездить весь мир (включая Россию), в том числе выступая совместно с такими монстрами альтернативного рока и металкора, как The Devil Wears Prada, Eskimo Callboy, Deez Nuts и другими. Выпустив два EP, в 2019 году музыканты записали полноформатный альбом "The Heartless" с гостевым участием Fronz'а (Atilla) и James'a Harrsion'a (Oceans Ate Alaska), который получил миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.



Альбом "Sentiments" был записан и прошёл мастеринг в студии Innersound Studios (York, England) под руководством братьев Graves'ов — Sam'a и Joe (Asking Alexandria, Glamour of the Kill, InVisions).



Барабанщик группы Рис Миллер сказал:



«Мы очень рады подписанию контракта с AFM Records и возможности быть на одном лейбле с такими группами, как, например, We Butter The Bread With Butter или Lordi. Это также означает, что скоро выйдет наш второй студийный альбом. Нам не терпится показать нашим поклонникам, над чем мы так много работали последние два года. Этот новый альбом основан на борьбе с трудностями, с которыми мы и весь остальной мир сталкиваемся в наши дни. А первый сингл хорошо демонстрирует, насколько сильные и неприкрытые эмоции отражают тематику нового альбома».



Басист Джейк Давенпорт добавил:



«"Survivor" станет одним из моих любимых треков для исполнения на концертах. Это одна из самых тяжёлых песен вообще, и мне не терпится исполнить её перед всеми вами!»







