сегодня



Новое видео CABIN BOY JUMPED SHIP



"Demons", новое видео британских пост-хардкорщиков CABIN BOY JUMPED SHIP доступно для просмотра ниже. Трек взят со второго альбома группы "Sentiments", который будет выпущен 27 мая на AFM Records.



CABIN BOY JUMPED SHIP из города Leicestershire, Великобритания появились на сцене в 2013 году и за это время успели объездить весь мир (включая Россию), в том числе, выступая совместно с такими монстрами альтернативного рока и металкора как The Devil Wears Prada, Eskimo Callboy, Deez Nuts и другими. Выпустив два EP, в 2019 году музыканты записали полноформатный альбом "The Heartless" с гостевым участием Fronz (Atilla) и James Harrsion (Oceans Ate Alaska), который получил миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.



Альбом "Sentiments" был записан и прошел мастеринг в студии Innersound Studios (York, England) под руководством братьев Graves - Sam и Joe (Asking Alexandria, Glamour of the Kill, InVisions).







просмотров: 208