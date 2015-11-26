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Умер барабанщик BLOODGOOD



Американская группа BLOODGOOD подтвердила, что барабанщик группы, Кевин Уистлер, скончался. У Кевина была диагностирована лимфома, после чего он сдал анализ на COVID-19, в его мозгу образовался тромб, в результате чего неделю назад у него случился инсульт.

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