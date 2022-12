сегодня



Вокалист BLOODGOOD выпустил сольный альбом



LES CARLSEN опубликовал официальное видео с текстом на песню "He's Coming", которая взята из нового сольного альбома "He's Coming".



Трек-лист:



"I Wanna Know You" (Re-mastered)

"Scars"

"Judas Is Dead"

"The Jesus Freak Show"

"Faith Is Tested"

"How Long"

"River"

"River (Radio Edit)"

"He's Coming (Remastered)"

"Return Me To the Fire"







