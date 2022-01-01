Умер основатель BLOODGOOD

Басист и основатель BLOODGOOD Майкл Бладгуд умер 29 июля.
Участники группы сделали следующее заявление:
«После серьёзной борьбы, начавшейся с тяжелого геморрагического инсульта в феврале 2022 года, он отправился домой, чтобы быть с нашим Небесным Отцом.
Мы будем бережно лелеять душу Майкла, его благородный дух, необычное чувство юмора и музыкальную сущность. Его преданность Господу и распространение Евангелия через его служение в качестве пастора и музыканта коснулись бесчисленного количества жизней».
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