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Умер основатель BLOODGOOD



Басист и основатель BLOODGOOD Майкл Бладгуд умер 29 июля.



Участники группы сделали следующее заявление:



«После серьёзной борьбы, начавшейся с тяжелого геморрагического инсульта в феврале 2022 года, он отправился домой, чтобы быть с нашим Небесным Отцом.



Мы будем бережно лелеять душу Майкла, его благородный дух, необычное чувство юмора и музыкальную сущность. Его преданность Господу и распространение Евангелия через его служение в качестве пастора и музыканта коснулись бесчисленного количества жизней».











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