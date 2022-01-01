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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 26
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Bloodgood

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Умер основатель BLOODGOOD



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Басист и основатель BLOODGOOD Майкл Бладгуд умер 29 июля.

Участники группы сделали следующее заявление:

«После серьёзной борьбы, начавшейся с тяжелого геморрагического инсульта в феврале 2022 года, он отправился домой, чтобы быть с нашим Небесным Отцом.

Мы будем бережно лелеять душу Майкла, его благородный дух, необычное чувство юмора и музыкальную сущность. Его преданность Господу и распространение Евангелия через его служение в качестве пастора и музыканта коснулись бесчисленного количества жизней».






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