Новый альбом KVAEN выйдет весной



KVAEN выпустят новую работу, получившую название "The Great Below", 25 марта на Black Lion Records. За сведение и мастеринг отвечал Owe Inborr.



Трек-лист:



01 - Cauldron Of Plagues

02 - The Great Below

03 - In Silence

04 - Damnations Jaw

05 - Sulphur Fire

06 - Ensamvarg

07 - Your Mighty Has Fallen

08 - The Fire Within Him Burns







