сегодня



Новый альбом KVAEN доступен для прослушивания



“The Great Below”, новый альбом группы KVAEN, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



1. Cauldron Of Plagues

2. Great Below

3. In Silence

4. Damnations Jaw

5. Sulphur Fire

6. Ensamvarg

7. Your Mighty Has Fallen

8. Fire Within Him Burns







просмотров: 136