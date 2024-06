сегодня



Новое видео KVAEN



“The Ancient Gods”, новое видео группы KVAEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Formless Fires, выходящего 21 июня на Metal Blade Records в следующих вариантах винила:



180g Black

Dark Midnight Blue Marbled

Copper Orange Marbled - Ltd. 400

Dark Violet Marbled - Sound Pollution Exclusive Ltd. 300

Fiery Orange Red Splatter - Ltd. 300

Blue Black & White Splatter - Ltd. 200



“The Formless Fires”

“Traverse The Nether”

“Tornets Sång”

“The Ancient Gods”

“Basilisk”

“De Dödas Sång”

“The Perpetual Darkness”

“The Wings Of Death”







