Вокалист RANCID представил видео



Lars Frederiksen из легендарной панк-команды RANCID выпустит новый сольный ЕР, получивший название "To Victory", 19 ноября.



Трек-лист:



01. God And Guns (THE OLD FIRM CASUALS)



02. Army Of Zombies (LARS FREDERIKSEN & THE BASTARDS)



03. Tomorrows Girls (U.K. SUBS cover)



04. Motherland (THE OLD FIRM CASUALS)



05. Comin' Home (KISS cover)



06. Skunx (LARS FREDERIKSEN & THE BASTARDS)



Видео на "Skunx" доступно ниже.













