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Вокалист RANCID представил видео
Lars Frederiksen из легендарной панк-команды RANCID выпустит новый сольный ЕР, получивший название "To Victory", 19 ноября.
Трек-лист:
01. God And Guns (THE OLD FIRM CASUALS)
02. Army Of Zombies (LARS FREDERIKSEN & THE BASTARDS)
03. Tomorrows Girls (U.K. SUBS cover)
04. Motherland (THE OLD FIRM CASUALS)
05. Comin' Home (KISS cover)
06. Skunx (LARS FREDERIKSEN & THE BASTARDS)
Видео на "Skunx" доступно ниже.
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