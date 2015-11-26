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Rancid

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Вокалист RANCID представил видео



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Lars Frederiksen из легендарной панк-команды RANCID выпустит новый сольный ЕР, получивший название "To Victory", 19 ноября.

Трек-лист:

01. God And Guns (THE OLD FIRM CASUALS)

02. Army Of Zombies (LARS FREDERIKSEN & THE BASTARDS)

03. Tomorrows Girls (U.K. SUBS cover)

04. Motherland (THE OLD FIRM CASUALS)

05. Comin' Home (KISS cover)

06. Skunx (LARS FREDERIKSEN & THE BASTARDS)

Видео на "Skunx" доступно ниже.

RANCID





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