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*Новое видео THE ROLLING STONES 32
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
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Rancid

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Новое видео RANCID



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"Live Forever", новое видео группы RANCID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomorrow Never Comes", выход которого состоялся второго июня на Epitaph.

Трек-лист:

01. Tomorrow Never Comes
02. Mud, Blood, & Gold
03. Devil In Disguise
04. New American
05. The Bloody & Violent History
06. Don't Make Me Do It
07. It's a Road to Righteousness
08. Live Forever
09. Drop Dead Inn
10. Prisoners Song
11. Magnificent Rogue
12. One Way Ticket
13. Hellbound Train
14. Eddie the Butcher
15. Hear Us Out
16. When The Smoke Clears






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