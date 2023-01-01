сегодня



Новое видео RANCID



"Live Forever", новое видео группы RANCID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomorrow Never Comes", выход которого состоялся второго июня на Epitaph.



Трек-лист:



01. Tomorrow Never Comes

02. Mud, Blood, & Gold

03. Devil In Disguise

04. New American

05. The Bloody & Violent History

06. Don't Make Me Do It

07. It's a Road to Righteousness

08. Live Forever

09. Drop Dead Inn

10. Prisoners Song

11. Magnificent Rogue

12. One Way Ticket

13. Hellbound Train

14. Eddie the Butcher

15. Hear Us Out

16. When The Smoke Clears











+2 -0



просмотров: 223

