сегодня



Новый альбом RANCID выйдет летом



RANCID второго июня на Epitaph выпустят новую, десятую по счёту студийную работу, получившую название "Tomorrow Never Comes".



Трек-лист:



01. Tomorrow Never Comes

02. Mud, Blood, & Gold

03. Devil In Disguise

04. New American

05. The Bloody & Violent History

06. Don't Make Me Do It

07. It's a Road to Righteousness

08. Live Forever

09. Drop Dead Inn

10. Prisoners Song

11. Magnificent Rogue

12. One Way Ticket

13. Hellbound Train

14. Eddie the Butcher

15. Hear Us Out

16. When The Smoke Clears







