сегодня



FLOOR JANSEN о возможности возвращения AFTER FOREVER



FLOOR JANSEN в рамках недавнего интервью с Metal Hammer поговорила о ранних этапах карьеры и возможности возвращения AFTER FOREVER — небольшие выдержки доступны ниже.



Ты пришла в группу в 16 лет. Ты уже знала, что это то, чем ты хочешь заниматься?



«Нет. Представьте себе кучку подростков, которые хотели играть музыку, и вспомните время до появления интернета. Мне нравился металл. И я хотела петь в металлической группе. Это была моя амбиция; я играла на гитаре и писала свои собственные акустические песни, потом играла на вечеринках друзей. И однажды, когда я это делала, кто-то сказал: "Я знаю группу ребят, у которых есть металлическая группа, и они ищу бэк-вокалистку", этой группой были AFTER FOREVER. Вот так я к ним и попала»



Есть ли вероятность воссоединения AFTER FOREVER?



«Нет, насколько я понимаю, нет. Я очень довольна нынешним положением дел. Хорошо, когда все остается в прошлом. Многие альбомы AFTER FOREVER были переизданы, к сожалению, без моего согласия. Но теперь в следующем году готовится переиздание и последнего альбома, в его создании принимали участие все музыканты команды и в этом плане он очень отличается от того, что было раньше. Вот его я могу от души порекомендовать фанатам или ностальгирующим».







+0 -0



просмотров: 341