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After Forever

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20 ноя 2021 : 		 FLOOR JANSEN о возможности возвращения AFTER FOREVER

25 апр 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH критикует переиздание AFTER FOREVER

17 янв 2012 : 		 Бывший гитарист AFTER FOREVER основал 'The Rock Station'

3 сен 2009 : 		 Floor Jansen выступила вместе с RED LIMO STRING QUARTET

11 авг 2009 : 		 Floor Jansen о планах на будущее

15 фев 2009 : 		 Лидер EPICA о распаде AFTER FOREVER

5 фев 2009 : 		 AFTER FOREVER распались

8 сен 2008 : 		 AFTER FOREVER выступят на Games In Concert в ноябре

29 апр 2008 : 		 Transmission Records переиздаст весь бэк-каталог AFTER FOREVER

21 дек 2007 : 		 AFTER FOREVER: видео "Equally Destructive" в сети

13 дек 2007 : 		 Гитарист AFTER FOREVER сообщает о своём здоровье

4 окт 2007 : 		 AFTER FOREVER исполнили "For Whom The Bell Tolls"

9 сен 2007 : 		 AFTER FOREVER: о деталях сингла

20 июл 2007 : 		 AFTER FOREVER открыли видео-дневник

21 фев 2007 : 		 AFTER FOREVER снимут видео на песню "Energize Me"

11 фев 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AFTER FOREVER

20 янв 2007 : 		 Дата выхода нового альбома AFTER FOREVER перенесена

21 дек 2006 : 		 Последние слухи о новом альбоме AFTER FOREVER

21 дек 2006 : 		 На новом альбоме AFTER FOREVER отметятся Jeff Waters (ANNIHILATOR) и Doro Pesch

1 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме AFTER FOREVER

2 ноя 2006 : 		 AFTER FOREVER подписали контракт с Nuclear Blast

7 сен 2006 : 		 AFTER FOREVER готовят новый альбом

7 авг 2006 : 		 AFTER FOREVER: съемки из студии

10 июн 2006 : 		 Трек-лист сборника лучших вещей AFTER FOREVER

19 май 2006 : 		 Двойной сборник AFTER FOREVER готовится к выходу

2 мар 2006 : 		 AFTER FOREVER расстаются с лейблом TRANSMISSION RECORDS
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FLOOR JANSEN о возможности возвращения AFTER FOREVER



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FLOOR JANSEN в рамках недавнего интервью с Metal Hammer поговорила о ранних этапах карьеры и возможности возвращения AFTER FOREVER — небольшие выдержки доступны ниже.

Ты пришла в группу в 16 лет. Ты уже знала, что это то, чем ты хочешь заниматься?

«Нет. Представьте себе кучку подростков, которые хотели играть музыку, и вспомните время до появления интернета. Мне нравился металл. И я хотела петь в металлической группе. Это была моя амбиция; я играла на гитаре и писала свои собственные акустические песни, потом играла на вечеринках друзей. И однажды, когда я это делала, кто-то сказал: "Я знаю группу ребят, у которых есть металлическая группа, и они ищу бэк-вокалистку", этой группой были AFTER FOREVER. Вот так я к ним и попала»

Есть ли вероятность воссоединения AFTER FOREVER?

«Нет, насколько я понимаю, нет. Я очень довольна нынешним положением дел. Хорошо, когда все остается в прошлом. Многие альбомы AFTER FOREVER были переизданы, к сожалению, без моего согласия. Но теперь в следующем году готовится переиздание и последнего альбома, в его создании принимали участие все музыканты команды и в этом плане он очень отличается от того, что было раньше. Вот его я могу от души порекомендовать фанатам или ностальгирующим».

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN On Possible AFTER FOREVER Reunion - "It's Good To Leave Things In The Past"



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