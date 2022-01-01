Фрагмент переиздания AFTER FOREVER

AFTER FOREVER 27 мая в цифровом варианте, на CD и виниле выпустили переиздание альбома "After Forever", в которой вошёл полностью ремастированный вариант оригинального альбома 2007 года с двумя бонус-треками, ранее доступными только на японской версии. Второй сингл из этого релиза, "Lonely", доступен ниже.
Трек-лист:
"Discord"
"Evoke"
"Transitory"
"Energize Me"
"Equally Destructive"
"Withering Time"
"De-Energized"
"Cry With A Smile"
"Envision"
"Who I Am"
"Dreamflight"
"Empty Memories"
"Lonely"
"Sweet Enclosure"
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