сегодня



Фрагмент переиздания AFTER FOREVER



AFTER FOREVER 27 мая в цифровом варианте, на CD и виниле выпустили переиздание альбома "After Forever", в которой вошёл полностью ремастированный вариант оригинального альбома 2007 года с двумя бонус-треками, ранее доступными только на японской версии. Второй сингл из этого релиза, "Lonely", доступен ниже.



Трек-лист:



"Discord"

"Evoke"

"Transitory"

"Energize Me"

"Equally Destructive"

"Withering Time"

"De-Energized"

"Cry With A Smile"

"Envision"

"Who I Am"

"Dreamflight"

"Empty Memories"

"Lonely"

"Sweet Enclosure"







+0 -0



просмотров: 188