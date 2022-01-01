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Переиздание AFTER FOREVER выйдет весной



AFTER FOREVER 27 мая в цифровом варианте, на CD и виниле выпустят переиздание альбома "After Forever", в которой войдет полностью ремастированный вариант оригинального альбома 2007 года с двумя бонус-треками, ранее доступными только на японской версии. Первый сингл из этого релиза, "Sweet Enclosure", доступен ниже:



"Discord"

"Evoke"

"Transitory"

"Energize Me"

"Equally Destructive"

"Withering Time"

"De-Energized"

"Cry With A Smile"

"Envision"

"Who I Am"

"Dreamflight"

"Empty Memories"

"Lonely"

"Sweet Enclosure"







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