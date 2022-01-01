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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
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After Forever

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28 апр 2022 : 		 Переиздание AFTER FOREVER выйдет весной

14 мар 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

1 фев 2022 : 		 Вокалистка NIGHTWISH исполняет песню AFTER FOREVER

20 ноя 2021 : 		 FLOOR JANSEN о возможности возвращения AFTER FOREVER

25 апр 2016 : 		 Вокалистка NIGHTWISH критикует переиздание AFTER FOREVER

17 янв 2012 : 		 Бывший гитарист AFTER FOREVER основал 'The Rock Station'

3 сен 2009 : 		 Floor Jansen выступила вместе с RED LIMO STRING QUARTET

11 авг 2009 : 		 Floor Jansen о планах на будущее

15 фев 2009 : 		 Лидер EPICA о распаде AFTER FOREVER

5 фев 2009 : 		 AFTER FOREVER распались

8 сен 2008 : 		 AFTER FOREVER выступят на Games In Concert в ноябре

29 апр 2008 : 		 Transmission Records переиздаст весь бэк-каталог AFTER FOREVER

21 дек 2007 : 		 AFTER FOREVER: видео "Equally Destructive" в сети

13 дек 2007 : 		 Гитарист AFTER FOREVER сообщает о своём здоровье

4 окт 2007 : 		 AFTER FOREVER исполнили "For Whom The Bell Tolls"

9 сен 2007 : 		 AFTER FOREVER: о деталях сингла

20 июл 2007 : 		 AFTER FOREVER открыли видео-дневник

21 фев 2007 : 		 AFTER FOREVER снимут видео на песню "Energize Me"

11 фев 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AFTER FOREVER

20 янв 2007 : 		 Дата выхода нового альбома AFTER FOREVER перенесена

21 дек 2006 : 		 Последние слухи о новом альбоме AFTER FOREVER

21 дек 2006 : 		 На новом альбоме AFTER FOREVER отметятся Jeff Waters (ANNIHILATOR) и Doro Pesch

1 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме AFTER FOREVER

2 ноя 2006 : 		 AFTER FOREVER подписали контракт с Nuclear Blast

7 сен 2006 : 		 AFTER FOREVER готовят новый альбом

7 авг 2006 : 		 AFTER FOREVER: съемки из студии
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Переиздание AFTER FOREVER выйдет весной



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AFTER FOREVER 27 мая в цифровом варианте, на CD и виниле выпустят переиздание альбома "After Forever", в которой войдет полностью ремастированный вариант оригинального альбома 2007 года с двумя бонус-треками, ранее доступными только на японской версии. Первый сингл из этого релиза, "Sweet Enclosure", доступен ниже:

"Discord"
"Evoke"
"Transitory"
"Energize Me"
"Equally Destructive"
"Withering Time"
"De-Energized"
"Cry With A Smile"
"Envision"
"Who I Am"
"Dreamflight"
"Empty Memories"
"Lonely"
"Sweet Enclosure"

AFTER FOREVER Launch Pre-Order For 15th Anniversary Reissue Of Self-Titled Album; First Single "Sweet Enclosure" Streaming




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